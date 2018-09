BIELLA - La prima prova sul campo per Edilnol Biella Rugby è, da tempo, fissata per sabato 15 settembre. Sul campo di casa, alle 15.30, i ragazzi di coach Aldo Birchall, affronteranno i Centurioni di Lumezzane, conosciuto club di Serie B che ha chiuso l’ultima stagione sportiva al sesto posto nello stesso girone vinto da Cus Milano seguito dai gialloverdi.

Testare ruoli e dinamiche di gruppo

Il primo di tre incontri amichevoli voluti dal tandem Birchall-Shelford avrà lo scopo di testare la condizione del gruppo, ruoli, dinamiche ed affinare le giocate simulando situazioni vicine a quelle che i ragazzi si troveranno ad affrontare a breve nelle gare di campionato.

«Ci aspettiamo sin da subito il sostegno del pubblico»

Tutti convocati per Edilnol Brc. Quattro tempi da venti minuti ciascuno quelli da disputare. «Cambi liberi e senza formazione prestabilita - precisa Aldo Birchall - ci sono varie combinazioni da provare. Mi auguro che, nonostante si tratti di un incontro amichevole, ci sia molta gente al campo, anche solo per curiosare. La squadra ha bisogno e gradisce sempre molto il sostegno del pubblico, in ogni occasione».