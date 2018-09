Biella, il Consultorio Ostetrico Ginecologico e Psicosociale si trasferisce in via Caraccio

BIELLA - Dal 19 settembre il Consultorio Ostetrico Ginecologico e Psicosociale di Biella sarà attivo presso la Palazzina di via Caraccio 4, angolo via della Repubblica. Un’unica struttura integrata con servizi dell'AslBi e del Consorzio Iris riuniti in quella che è stata chiamata «Casa della Comunità: servizi socio – sanitari per le famiglie».

Le attività riprendono dal 19 settembre

La casa della Comunità è una realtà, attivata in centro città, in sinergia con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Consorzio Iris. Dal 13 al 18 Settembre il consultorio ostetrico e ginecologico di via don Sturzo resterà chiuso per il trasferimento. In occasione di tale spostamento gli utenti che avevano già un appuntamento previsto in queste giornate sono stati contattati per riprogrammare le agende. L’attività riprenderà nuovamente a partire dal 19 Settembre.

Una convergenza di servizi

Il consultorio ostetrico ginecologico e psicosociale dell’Asl di Biella si colloca, dunque, d’ora in avanti riunificato in un'unica realtà con l’obiettivo di far convergere al suo interno tutti i servizi previsti: attività di consultorio, ambulatorio ostetrico e ginecologico con relativa esecuzione di esami citologici e batteriologici, servizi di psicologia e di assistenza sociale. Gli orari di apertura rimangano invariati ed i numeri di riferimento sono i seguenti: per il Consultorio Ostetrico Ginecologico: 01515159351 e per il Consultorio Psicosociale: 01515159365.