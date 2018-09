Coltivava la marijuana con la musica, arrestato

TORINO - Aveva trasformato la cantina in un vivaio con serre per la coltivazione di marijuana. A scoprire la piantagione clandestina a Torino è stata la Guardia di Finanza. F.E., 50 anni, che si dedicava a coltivare la droga, è finito ai domiciliari. Il forte odore, tipico della marijuana, ha attirato l'attenzione di Jane, uno dei cani antidroga delle Fiamme Gialle, che ha individuato la cantina adibita a serra e di conseguenza il legittimo proprietario.

Venticinque le piante di cannabis di varie dimensioni e in piena fase vegetativa rinvenute , di cui tre trovate sul balcone della camera da letto dell'abitazione dell'uomo.

IMPIANTO SOFISTICATO - La crescita ed il mantenimento delle piante di marijuana era garantita dalla presenza di un sofisticato sistema di illuminazione, costituito da potenti lampade al sodio ad alta pressione, con potenza fino a 600 Watt, il cui effetto veniva amplificato dall'utilizzo di plafoniere riflettenti. Nelle serre erano anche presenti termosifoni elettrici per garantire la temperatura ideale, attrezzatura per l'irrigazione, ventilatori per il ricambio dell'aria, flaconi di fertilizzante, strumenti per la misurazione del ph e altri accessori destinati al mantenimento della piantagione, tra cui anche un impianto audio che alternava musica classica a reggae.

La piantagione e 200 grammi della sostanza stupefacente sono stati sequestrati, mentre per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.