Si schianta in Ferrari: morto il guidatore, ferita la moglie

BURONZO - La scorsa notte, sulla strada che conduce fra Buronzo e Balocco , Aldo Tomatis, classe 1955 ha perso la vita mentre era alla guida della sua Ferrari. Al suo fianco viaggiava la moglie, ferita non gravemente e ricoverata all'Ospedale di Ponderano. Le cause dell'incidente non sono chiare, si sa solo che l'auto è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.