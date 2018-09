Edilnol main sponsor di Pallacanestro Biella, Trada: «Il nostro è un progetto pluriennale»

BIELLA - Si è tenuto ieri mattina un nuovo incontro operativo fra il Sig. Antonio Trada, proprietario di Edilnol Spa e Massimo Angelico, Presidente di Pallacanestro Biella. Durante l’incontro si sono gettate le basi per il nuovo, ambizioso, progetto di sostegno e rilancio della Società che prevederà, come già indicato, il coinvolgimento di nuovi investitori e appassionati della palla a spicchi.

Nel confermare la fattibilità del progetto e il coinvolgimento di nuovi personaggi Antonio Trada, in veste propria e come rappresentante dei nuovi investitori, ha confermato, complimentandosi per il lavoro svolto, la fiducia nell’operato di tutta la struttura amministrativa e sportiva di Pallacanestro Biella e inoltre ha ribadito la sua forte presenza nel progetto sancita dalla volontà di investire nello stesso ricoprendo il ruolo di Main Sponsor per la stagione sportiva 2018/2019. La Società pertanto assumerà il nome di Edilnol Pallacanestro Biella.

Edilnol main sponsor di Pallacanestro Biella (© Pallacanestro Biella)

Queste le prime parole di Antonio Trada, patron di Edilnol e nuovo Main Sponsor della Società: «Sono stati mesi di intenso lavoro e di molteplici incontri volti a coinvolgere nuove realtà imprenditoriali in Pallacanestro Biella al fine non solo di sostenere la Società ma soprattutto di rilanciarla con un nuovo progetto pluriennale. Il mio apprezzamento per il lavoro sin qui svolto va al Presidente Massimo Angelico, ai soci e alla struttura amministrativa, commerciale e sportiva di Pallacanestro Biella. Il mio legame con i nostri colori che sono anche il simbolo del nostro territorio, la prospettiva del nuovo progetto a cui ho lavorato per mesi e che con certezza prenderà presto il via, è ciò mi ha spinto a volermi impegnare nel ruolo di Main Sponsor per la prossima stagione sportiva anche per ribadire continuità e tacitare illazioni che nuocciono alla nostra Società. Nuovi soggetti di grande spessore si aggiungeranno presto al nostro progetto. Come nuovo Main Sponsor in questo momento il mio invito e augurio è in primis ai tifosi affinchè non facciano mancare il loro appoggio alla Società, aderendo in massa alla campagna abbonamenti in corso, e alla nostra squadra affinchè non manchi loro il tifo e l’affetto per i nostri colori, da sempre per Biella fonte di entusiasmo e motivazione. In attesa di conoscerli personalmente porgo a coach Carrea, al GM Sambugaro, a tutta la struttura sportiva e ai giocatori un forte e caloroso abbraccio e sostegno affinchè proseguano nella loro fase di preparazione in attesa dell’esordio a Rieti del 7 ottobre. Forza ragazzi sono con voi!».

Queste le parole di Massimo Angelico, Presidente di Pallacanestro Biella: «Dopo tanti incontri finalmente posso dire…questo matrimonio s’ha da fare…benvenuta Edilnol! Antonio ha voluto aderire in maniera entusiasta al progetto iniziando a tracciare le linee per un suo sostegno e rilancio sportivo e societario. Da imprenditore che crede nel proprio territorio ha voluto per primo metterci la faccia diventando il nuovo Main Sponsor della Società e insieme abbiamo iniziato a tracciare le linee programmatiche per un ambizioso progetto pluriennale. Per questo ringrazio Antonio in primis e tutti i soci e amministratori di Pallacanestro Biella che con me hanno condiviso questi mesi di intenso e febbrile lavoro. Mi unisco all’augurio di Antonio a tutto lo staff lasciando loro un messaggio di serenità e appoggio affinchè possano al meglio proseguire nella loro fase di preparazione. Ai tifosi rivolgo l’invito a farci sentire ora come non mai il loro appoggio. Forza ragazzi, siete il nostro sesto uomo e abbiamo bisogno di voi!».