Incendio in un garage in via Ivrea

BIELLA - Questa notte, attorno alle 3,00 , in un garage di Via Ivrea, si è sviluppato un incendio che ha distrutto completamente l'auto, una Opel Meriva, posteggiata all'interno dello stesso. E' stata proprio la proprietaria del mezzo a dare l'allarme, vedendo da casa le fiamme all'interno dell'autorimessa, sopra la quale c'è un terrazzo di un uomo di 73 anni che oggi verrà visionato dai Vigili del Fuoco per accertarsi dell'agibilità.

Presenti nella notte i Carabinieri e ovviamente gli uomini del 115 che hanno prontamente domato le fiamme.