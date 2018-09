BIELLA - E' successo ieri sera, 14 Settembre, attorno alle 21,00. Una ragazza, alla guida di una Mini, affrontando una curva in Via Rivetti a Biella, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muro. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata e condotta all'Ospedale per curare lievi ferite.