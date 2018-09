Ztl al Piazzo, lunedì termina il periodo sperimentale

BIELLA - Termina domenica 16 settembre il periodo sperimentale estivo di zona a traffico limitato allargata al Piazzo. Dal 13 agosto gli orari di stop alle auto nel borgo storico erano stati ampliati alla fascia serale, a partire dalle 19, anche nei giorni feriali. Da lunedì 17 si torna all'orario consueto, ovvero dalle 24 alle 5 del mattino da lunedì a venerdì, dalle 20 alle 5 il sabato e dalle 13 alle 5 la domenica. Saranno installati non appena verranno consegnati dall'impresa presso la quale sono stati acquistati i semafori che renderanno più visibile per gli automobilisti quando sarà vietato proseguire oltre i varchi di accesso.

LA MALFA - «È stato un test, come avevamo annunciato fin da subito, utile per capire se e come cambiare qualcosa in via più definitiva» spiega Stefano La Malfa, assessore alla viabilità. «Raccoglieremo i pareri di commercianti e residenti e studieremo come fare per la prossima stagione estiva, quella in cui, con il bel tempo e il caldo, anche i dehors dei locali hanno bisogno di più spazio. Da luglio in poi, con il ritorno in funzione della funicolare, mi pare che il flusso di persone al Piazzo sia aumentato».