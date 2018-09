Thindown Challenger, subito out Zorzi e Ceretti

BIELLA - Con i primi campioni della racchetta arrivati in città e subito sui campi dei Faggi per allenarsi, sono iniziati ieri i match di qualificazione del Thindown Challenger, torneo internazionale Atp Tour con montepremi di 43mila euro.

E’ stata una partita fin troppo veloce quella del diciassettenne di casa Edoardo Ceretti, sconfitto nel derby piemontese dal novarese Giovanni Fonio per 6-0, 6-0. «All’inizio ero un po’ teso, ma il mio rivale ha spinto dal primo all’ultimo quindici e non sono entrato in partita – dice Ceretti -. Nei primi giochi del secondo set qualche chance me la sono costruita, soprattutto con la battuta, però poi ai vantaggi è sempre riuscito a portarsi a casa i vari giochi». E conclude: «Quest’anno ho giocato meno, complice lo studio, ma punto a fare una bella preparazione quest’inverno e poi disputare più tornei nella prossima stagione».

Qualche game e una prestazione più convinta l’ha sciorinata Sebastiano Zorzi. Opposto al brasiliano Fabricio Neis (28 anni, numero 1048 in singolo, ma discreto singolarista, arrivato fino alla 449° posizione cinque anni fa) Seba è uscito sconfitto per 6-2, 6-2.

Sebastiano Zorzi (© Marco Perazzi)

I big in città

Il sorteggio effettuato dal supervisor Riccardo Ragazzini e dal nuovo direttore del torneo Lorenzo Lanza, a cui Cosimo Napolitano ha deciso di passare la palla, pur mantenendo un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione dell’evento, ha consegnato alla testa di serie numero 1, lo spagnolo Roberto Carballes Baena (94 Atp) l’azzurro Lorenzo Giustino. In precedenza i due si sono affrontati già per ben cinque volte. Due nel 2012 in Spagna (1-1); altre due nel 2014 (ancora situazione in parità), mentre l'ultima sfida, disputata nel 2016 a Casablanca, vide l'iberico prevalere in due set (7-6, 6-1).

Federico Delbonis (2 del seeding e 100° al mondo) e Paolo Lorenzi (113 Atp) aspettano invece un qualificato; mentre Thiago Monteiro (117) esordirà con la wild card Andrea Pellegrino. Sorteggio non facile per il talento di casa: Stefano Napolitano se la dovrà infatti vedere con l’esperto spagnolo Danier Gimeno-Traver, 33 anni, ora numero 158 (in passato arrivato fino al 48° posto ). Tra i due c’è un precedente recente: quest’anno in Turchia vinse il tennista nativo di Valencia per 7-6, 6-3. Domenica dalle 12 sono in programma i match del secondo turno di qualificazione.

RISULTATI PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

[8] O. Gutierrez (Bra) b. [WC] J. Sinner (Ita) 46 64 76(5)

N. Razborsek (Slo) b. A. Vavassori (Ita) 76(3) 61

M. Chazal (Fra) b. A. Guerrieri (Ita) 64 61

J. Satral (Cze) b J. Ocleppo (Ita) 62 75

[WC] F. Paschetto (Ita) b. [WC] N. Brand (Ger) 61 62

F. Neis (Bra) b. [WC] S. Zorzi (Ita) 62 62

G. Fonio (Ita) b. [WC] E. Ceretti (Ita) 60 60

N. Bybel (Usa) b. D. Vega Hernandez (Esp) 16 76(11) 63

M. Urbanija (Slo) b. [WC] T. Barelli (Ita) 61 60

ORDER OF PLAY – DOMENICA 16 SETTEMBRE – 2° TURNO QUALIFICAZIONI

CENTRALE ALVIGINI start 12:00

[1] M. Bourgue (Fra) vs N. Razborsek (Slo)

G. Fonio (Ita) vs [6] A. Basso (Ita)

M. Urbanija (Slo) vs [5] A. Muller (Fra)

CAMPO 7 start 12:00

M. Chazal (Fra) vs [7] Z. Bergs (Bel)

[WC] F. Paschetto (Ita) vs [8] O. Gutierrez (Bra)

[4] J. Varillas (Per) vs N. Bybel (Usa)

CAMPO 8 start 12:00

[2] I. Gakhov (Rus) vs J. Satral (Cze)

[3] M. Barrios Vera (Chi) vs F. Neis (Bra)