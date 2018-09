ERBU TRAIL 2018, sabato 22 settembre a Mosso

MOSSO - Sabato 22 settembre l'associazione Erbu di Capomosso organizza l'ERBU TRAIL 2018 corsa podistica e camminata Fitwalking con ritrovo ore 14,30 a Marchetto. Il percorso si snoda tra i boschi che circondano Capomosso di Mosso lungo i vecchi sentieri della zona.

APERTA A TUTTI - Ritrovo alle ore 14.30 a Mosso (bi) in borgata Marchetto, iscrizione 6 euro. La partenza della camminata di 4 km è alle ore 15.15 mentre la podistica di 8 km partirà alle ore 15,45. Ci saranno ricchi premi a sorteggio fra tutti gli iscritti che porteranno a termine il percorso.Premio per il gruppo più numeroso e ricco ristoro finale nella sede dell'associazione a Borgata Capomosso, informazioni al n.3703201761.

Manifestazione non competitiva aperta a tutti.