Escursionista vittima di una brutta caduta nella conca di Oropa

OROPA - Durante il pomeriggio di ieri, 15 Settembre, un escursionista, mentre si trovava nei pressi del Limbo, nella conca di Oropa, è caduto sbattendo a terra il volto. Ancora cosciente, è riuscito a chiamare i soccorsi e lanciare l'allarme. Ad intervenire una quindicina di volontari provenienti sia dalla Valle Cervo sia da Biella che hanno raggiunto l'infortunato vicino al Rifugio Savoia, dove è stato medicato e poi trasportato sulla tavola spinale fino a Valle.

Il ferito è stato condotto all'Ospedale per le cure del caso e non versa in gravi condizioni.