Furti a Cerrione, Candelo e Cossato

BIELLA - I ladri, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, si sono intrufolati in tre abitazioni, nella giornata di ieri, Sabato 15 settembre. I malviventi hanno saccheggiato tre abitazioni, a Cerrione in strada per Vergnasco, a Candelo in Via dei Campi, e a Cossato in Via per Castelletto Cervo. Ad essere rubati un orologio e diversi monili in oro, i danni comunque sono ancora da valutare.