Vigliano, tornano gli «Orti de la Malpenga»

VIGLIANO BIELLESE – Manca poco alla IV Edizione di «Orti de la Malpenga – mostra mercato per l’orto, il frutteto d’autunno e altre meraviglie» organizzata dall’Associazione l’OrtoAccorto in collaborazione con l’Accademia Piemontese del Giardino (presieduta dall’arch. Paolo Pejrone), la Delegazione di Biella del FAI Fondo Ambiente Italiano, Slow Food condotta di Biella e l’Istituto Agrario biellese «Vaglio Rubens» IIS Gae Aulenti. La manifestazione si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre nel suggestivo parco storico – disegnato dall’architetto paesaggista Giuseppe Roda tra l‘800 e il ‘900 – della Villa La Malpenga di Vigliano Biellesee nell’adiacente orto.



Mercato, didattica, gusto e cultura

Saranno quattro gli ambiti principali dell'evento: la ,ostra mercato con un’attenta selezione di circa cinquanta produttori, ambasciatori delle eccellenze ortofrutticole locali e nazionali e della biodiversità, la didattica, nel grande orto dimostrativo, lezioni pratiche con il supporto dei professori e allievi dell’Istituto Agrario Gae Aulenti di Biella, le conversazioni nel verde con una serie di testimonianze-racconti-conversazioni-conferenze che ospiteranno, tra gli altri, Paolo Pejrone, Vittorio Sella della Sella & Mosca, Piercarlo Grimaldi dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; tanti laboratori e molto altro ed ancora l'Orto a tavola, in veranda e nella terrazza antistante la villa con la Famiglia Ramella (Ristorante La Croce Bianca di Oropa), degustazioni tematiche con l’ambasciatore dei mieli e una verticale di sidro, assaggi direttamente dall’orto e poi show cooking dell’esperta delle culture gastronomiche locali Mina Novello e di Sergio Vineis, da 15 anni chef stellato de Il Patio di Pollone. L’Istituto Alberghiero IIS Gae Aulenti metterà al lavoro i propri studenti su specialità legate all’orto.

Le novità

Saranno tante le novità dell’edizione 201, tra queste agli Orti de La Malpenga verrà inaugurata una rassegna/viaggio tra le regioni d’Italia con lo scopo di valorizzare, ancora una volta, l’estrema varietà e ricchezza del patrimonio ortofrutticolo italiano. Quest’anno la protagonista sarà la Regione Sardegna, che durante la manifestazione, grazie all’Ente Forestale Regionale Forestas, presenterà alcune essenze molto particolari e poco conosciute che si potranno scoprire e conoscere alla mostra mercato (con selezionati produttori ortofrutticoli arrivati appositamente dall’isola), nell’ambito delle conversazioni nel verde e in una serie di laboratori tematici tra i quali la produzione dei tradizionali torrone e pane cerimoniale. Iniziativa in collaborazione con il Circolo «Su Nuraghe» di Biella. Grande attesa in fine per l'iniziativa a cura del FAI Fondo Ambiente Italiano – delegazione di Biella intitolata «fuoriORTI», incontri e conversazioni Biella fa territorio durante la due giorni de Gli Orti de La Malpenga: da non perdere domenica 30 settembre, alle 11, Ernesto Panza di Biumo e Guido Piacenza a spasso nel Parco de La Malpenga. Programma e prenotazioni su faiprenotazioni.it. Gli eventi fuoriORTI sono a pagamento a favore e a cura della Delegazione FAI di Biella.