Biella, tornano i «Caffè del Benessere»

BIELLA - Giovedì 20 Settembre, presso il nuovo oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, con una relazione del Geriatra e Presidente dell'Associazione Anzitutto Bernardino Debernardi che spiegherà le motivazioni del «Caffè del Benessere» introducendo anche dei concetti inerenti l'invecchiamento attivo o in salute riprenderanno gli incontri che del Caffè del Benessere nella Valle Oropa, attività di Anzitutto - Associazione di Volontariato per gli Anziani.



L'edizione precedente

Gli incontri precedenti si erano tenuti al Favaro, presso la locale cooperativa. All'organizzazione, oltre ad Anzitutto, partecipano Auser, Associazione Volontariato del Favaro, Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi. Questa iniziativa è stata resa possibile da un contributo del CTV, Centro Territoriale di Volontariato Vercelli-Biella.

Gli incontri

I quattro incontri programmati avranno una cadenza mensile e si terranno dalle 15 alle 17 come già in precedenza al Favaro e a Biella città. La sede è cambiata grazie alla disponibilità delle Parrocchie della Valle Oropa che hanno messo a disposizione i locali del nuovo oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, in via Partigiani della Valle Oropa. Gli incontri sono aperti a tutti, anziani e loro famigliari, persone interessate a quanto succede con l'invecchiamento e sono aperti anche ai residenti in altri quartieri o paesi e, come sempre, termineranno con un momento di relax e socializzazione rappresentato da caffè o altra bevanda grazie, in questo caso, alla collaborazione del Bar San Grato.