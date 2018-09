Vigliano è pronta per la Festa di San Michele

VIGLIANO – Quattro giorni di festeggiamenti per la tradizionale Festa di San Michele. Appuntamento in paese da giovedì 20 a domenica 23 settembre. Oltre alle consuete celebrazioni religiose saranno tante le occasioni di festa dagli stand espositivi e il mercatino, agli spettacoli musicali; dal volo delle lanterne luminose fino al grande spettacolo «Laser Time Travel». Il nuovo spettacolo tematico per un viaggio nel tempo tra effetti speciali laser e la miglior musica di tutti i tempi. Ed ancora, gli appuntamenti gastronomici per soddisfare tutti i palati. La tradizionale lotteria benefica sarà ricca di succulenti premi: 1° premio una moto elettrica offerta da «Evai» di Carlo Bora di Vigliano a seguire altri 19 premi bellissimi offerti dai diversi commercianti locali.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è in programma giovedì sera alle 20.30 con la cena tipica con porchetta romagnola presso il capannone di San Michele. Venerdì sera preghiera della Comunità alle 20.30 e fiaccolata per le vie di Sobrano con la statua di San Michele. Al termine consueta bicchierata nella piazzetta dei priori.

Il weekend

Sabato sera è il momento di «Mangia e bevi dove vuoi» varie alternative per la cena, a partire dalle 19.30 si potrà infatti scegliere la cena con piatti tipici e grigliata nel capannone in Via San Michele, oppure la cena itinerante con specialità tipiche in Via Milano. La serata continuerà con musiche e spettacoli in piazza e, alle 21.30 è in programma il volo delle lanterne in fine, alle 23, grande spettacolo laser musicale. La giornata di domenica si aprirà alle 9 con «Sobrano shopping»: negozi aperti con allestimento di vetrine e bancarelle lungo via Milano. Giornata dello sport con corsa podistica, e rappresentanti delle società sportive viglianesi. Anche la biblioteca sarà in strada per l’occasione con la «Giornata della gentilezza». Alle 10.30 Santa Messa Solenne celebrata dal nostro Parroco don Luca Murdaca, alle 12.30 pranzo con il Priore e gli amici di San Michele. Dopo i vespri solenni, alle 16, si terrà la proclamazione del nuovo Priore e distribuzione della torta del Priore Luciano Zampelli a seguire l’estrazione della lotteria benefica. Infine, alle 19, ritrovo per la cena con piatti tipici e grigliata. Ad organizzare e sostenere gli eventi, come sempre, saranno il Gruppo Amici di San Michele, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, con il patrocinio e supporto dell’Amministrazione comunale, insieme con la Pro Loco di Vigliano Biellese, gli artigiani e commercianti.