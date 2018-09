Al Poligono di Chiavazza il Trofeo T.S.N. Biella

BIELLA - È iniziata sabato 15 settembre al poligono di Via Collocapra la ventottesima edizione del Trofeo T.S.N Biella, una classica del tiro che richiama sempre molti tiratori dalle regioni vicine e anche da Svizzera e Francia. Saranno stilate, oltre alle classifiche individuali di specialità, anche quella a squadre per l’assegnazione del prestigioso Trofeo che andrà alla Sezione che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.



Le specialità

Ogni squadra concorrerà sommando il miglior risultato conseguito dai propri atleti nelle specialità di Carabina Libera e Sportiva a terra, Carabina e Pistola a 10 metri, Pistola Libera, Standard, Grosso Calibro, Sportiva e Automatica. Come è consuetudine, la sezione organizzatrice non parteciperà alla assegnazione del Trofeo, ma solo nelle classifiche individuali. Nel primo fine settimana sono già state registrate 100 prestazioni, che raddoppieranno nel prossimo weekend, decisivo per la vittoria.

I primi risultati

Per ora sono in buona posizione le Sezioni di Torino, Vercelli, Alessandria Varallo e Chieri ma anche il Club di tiro francese di Briancon, che ha piazzato il suo giovane tiratore Tristan Picat Re al vertice in quattro specialità. Per quanto riguarda i biellesi, la maggior parte gareggerà nel prossimo weekend, ma nelle classifiche individuali c’è già qualche nome biellese nelle zone alte delle graduatorie: Francesca Di Mauro è seconda nella Carabina Sportiva a terra, Sandro Garbaccio terzo nella Pistola Automatica, Alberto Firemi e Claudio Favetto quinto e sesto nella Standard.