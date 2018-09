Rete Museale Biellese, un altro ricco weekend di eventi

BIELLA – Non si ferma la folta programmazione di eventi per i siti della Rete Museale Biellese. Domenica 23 settembre al Museo del Bramaterra di Sostegno è in programma un incontro che vedrà come protagonista e relatore Aldo Pietrobon, birdwatcher iscritto alla LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli - e membro del GPSO - Gruppo Piemontese Studi Ornitologici. L'appuntamento, «Uccelli nel territorio del Bramaterra - Riconoscimento e birdwatchin», si terrà dalle 15 alle 17. «Durante l'iniziativa - racconta l'operatrice Silvia Cherisch - si parlerà degli uccelli delle nostre zone e, a seguire, l'Associazione interprovinciale per la viticoltura di pregio nelle aree collinari di Bramaterra e Lessona proporrà un aperitivo all'aperto con degustazione dei vini del territorio. Il tutto sarà accompagnato dai prodotti tipici che meglio si abbinano ai vini bianchi, rossi e rosati delle DOC locali». Per info e prenotazioni contattare il 348/7736378.

Degustazioni al Museo Laboratorio dell'Oro

Sempre domenica 23 settembre, presso il Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra di Salussola, si terrà l'evento «Degustazione ad Arte». Per l'occasione, gli operatori della Rete Museale Biellese condurranno i partecipanti in una visita guidata del museo, che proseguirà nel borgo storico alla scoperta dei dipinti murali del borgo medioevale. Al pomeriggio, invece, è in programma una degustazione di prodotti enogastronomici di aziende della Valle Elvo (per partecipare a quest'ultima attività è necessario prenotarsi).

La musica e l'arte

Nel weekend, inoltre, continua la kermesse «Suoni in movimento»: domenica 23 settembre lo show musicale della settimana si terrà al Santuario di San Giovanni d'Andorno. Il concerto, titolato «La voce del violoncello: espressione e sacralità», andrà in scena alle 17 (alle 16 è prevista la visita guidata del sito). I protagonisti saranno Karel Bredenhorst (violoncello) e Simon Callaghan (pianoforte). Ricordiamo che la partecipazione all'evento è gratuita. Martedì 17 giugno, a Palazzo Gromo Losa, è cominciata la mostra «Futurismo».L'esposizione sarà visitabile dal 21 settembre al 10 febbraio nell’ambito del progetto "100% Italia. Cent'anni di capolavori" a cura del Museo Ettore Fico di Torino. Le mostre biellesi dell'iniziativa saranno dedicate a Futurismo e Secondo Futurismo, visitabili rispettivamente a Palazzo Gromo Losa e al Museo del Territorio Biellese.

Gli altri appuntamenti

Domenica 23 settembre: al Lanificio Botto si terrà il workshop «Fotografare in Fabbrica». Venerdì 21 settembre: al Museo del Territorio inaugura la mostra «Giuseppe Bozzalla - Fra colori e vapori». Domenica 23 settembre: alla Fabbrica della Ruota di Pray è in programma l'evento "Riciclo quindi suono». In questo contesto, da domenica 23 a domenica 30 il sito ospita "Recuperarte", mostra a cura di Marina Cortese dedicata agli artisti che utilizzano materiali riciclati per i loro lavori. L'esposizione si inserisce in una serie di iniziative che si svolgeranno tra Pray e Trivero. Tutte le info nelle due locandine allegate. Domenica 23 settembre: all'Ecomuseo della Terracotta si terrà il laboratorio «Incanto dalla Terra». Sabato 22 e domenica 23 settembre: alla Trappa si terrà l'evento «Mindfulness - Tra natura e cultura». Fino al 14 ottobre: in occasione della mostra temporanea «Uomini all'italiana 1968», Casa Zegna propone un concorso fotografico per rivivere gli anni Settanta.