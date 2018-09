In bici contromano, travolto da un auto

COSSATO - Nella giornata di ieri, martedì 18 Settembre, verso le ore 12,00, un uomo di 75 anni in sella alla sua bicicletta è caduto dopo essersi scontrato con una vettura condotta da un settantanovenne. Il ciclista, sembra stesse procedendo contromano lungo la via, quando , per cause da accertare, è stato travolto da un veicolo. Immediato il soccorso dei sanitari che hanno trasportato l'uomo all'Ospedale per le cure necessarie. Al momento è in prognosi riservata, ma non sarebbe, fortunatamente in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri.