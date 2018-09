Vitale Barberis Canonico vola a Mosca con la famosa casa di moda Henderson

BIELLA - Vitale Barberis Canonico, e Henderson, famosa casa di moda in Russia, rendono omaggio all’eleganza in viaggio con una capsule limited edition di blazer in tessuto nella speciale linea Supersonic del Lanificio. Giovedì 20 settembre nel prestigioso store della catena russa all’interno dell’esclusivo Afimall a Mosca verrà organizzato un cocktail per il lancio della collaborazione. All’interno del corner su misura verrà allestito il materiale promozionale dell’azienda biellese e personale di Henderson e di Vitale Barberis Canonico mostreranno la collezione di abiti e giacche in tessuto del Lanificio e la nuova capsule limited edition di blazer.

La linea Supersonic

L’uomo contemporaneo, quello che veste i tessuti Vitale Barberis Canonico, grazie a una maggiore fluidità negli spostamenti sia per piacere sia per lavoro, si trova sempre più spesso a viaggiare velocemente e a dover affrontare latitudini e climi diversi. Ed è proprio a questo uomo «supersonico» che il Lanificio ha pensato creando la nuova linea di tessuti Supersonic creata da Vitale Barberis Canonico per il gentiluomo che vuole essere impeccabile in ogni parte del mondo. Lane resilienti per un’ingualcibilità senza eguali. Filati ad alta torsione per una grande traspirabilità e resilienza. Performance natural-stretch per un’elasticità e un comfort naturali e le performance sono aumentate con un trattamento water-repellent per affrontare ogni clima rimanendo eleganti per il prossimo meeting.

I blazer

La capsule limited edition comprende blazer in tela high twist natural stretch con peso di 270 grammi e blazer in hopsack natural stretch dal peso di 300 grammi. Tutti i tessuti sono in lana al 100% e garantiscono le seguenti prestazioni: lane resistenti senza eguali in termini di resistenza alla piega. Grazie alla propria struttura arricciata, la lana è naturalmente elastica, quindi gli abiti di lana hanno la capacità di allungarsi comodamente con chi li indossa, e quindi di ritornare alla loro forma naturale, rendendoli resistenti a pieghe e cedimenti; filati altamente ritorti per una maggiore traspirabilità e resistenza. L'alto livello di torsione aiuta a resistere all'abrasione poiché le fibre non possono essere facilmente estratte dal filato. Prestazioni di elasticità naturale che donano comfort, garantendo una portata naturale e confortevole e un trattamento idrorepellente per affrontare qualsiasi tempo, rimanendo elegante per il prossimo appuntamento.

La partnership

Vitale Barberis Canonico e Henderson collaborano per fondere Made in Italy ed eccellenza e offrire all’uomo russo giacche classiche ed eleganti che diano delle performance e comfort in più. La collaborazione tra i due marchi rafforza l’unione tra le due aziende e le sinergie che sempre più coinvolgono Russia e Italia. L’amore per i tessuti di qualità e i prodotti di eccellenza all’insegna dello stile sono la ciliegina sulla torta che danno il tocco in più a una partnership supersonica.