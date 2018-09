Attenzione al falso tecnico dell'acquedotto

STRONA - Coppia di anziani di Strona, di 89 e 92 anni, truffati da un finto tecnico dell'acquedotto che si è intrufolato all'interno della loro abitazione con la scusa di controllare la qualità dell'acqua. Purtroppo le vittime del raggiro si sono viste sottrarre monili in oro, un orologio e 500 euro di contanti senza accorgersene.

INDAGANO I CARABINIERI - Il ladro si è dileguato poi in sella ad un motorino, secondo la testimonianza di un testimone, e non ha lasciato traccia. La coppia derubata ha fornito alle Forze dell'Ordine una descrizione fisica del truffatore , a dir loro, un uomo sui trent'anni e robusto. Sul posto, per le indagini del caso, i Carabinieri chiamati dalla nipote dei coniugi.