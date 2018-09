Ermenegildo Zegna, nuova collezione e gli ambassador vengono dall'oriente

BIELLA - Sarà presentata il prossimo settembre la nuova collezione XXX di Ermenegildo Zegna, Una svolta versatile e contemporanea per l'azienda biellese. Il marchio ha scelto come volti della nuova campagna globale William Chan, pluripremiato cantante e attore cinese, e Sehun, membro di Exo, il più influente gruppo K-pop coreano. La nuova collezione, che sarà lanciata con una serie di eventi a Shanghai, Hong Kong, Seoul e Miami, sarà poi disponibile attraverso un pop-up temporaneo JD e, da novembre, anche su Farfetch negli USA.



Streetwear e sartorialità

Per la linea XXX, che combina sartorialità e streetwear, Alessandro Sartori, Direttore Artistico di Zegna, ha creato una collezione anticonformista per la «XXX tribe»,pensata per chi ama indossare l’artigianalità e il lusso anche nella quotidianità. «Questa collezione nasce per incontrare l’identità di quella parte di società più visionaria e autentica. Si tratta di un’estensione di ciò che ho presentato durante il fashion show; quella a cui mi rivolgo è una tribù nuova, i cui componenti viaggiano tra fusi orari, generi e stili», ha dichiarato Sartori. Obiettivo del brand, attraverso la nuova linea, è di raggiungere un pubblico più giovane e dinamico, grazie a capi iconici pensati per tutti i giorni, dai bomber grafici alle sneakers alte cucite a mano.