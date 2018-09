Incidente per la strada per Zumaglia

ZUMAGLIA - Traffico bloccato questa mattina, attorno alle 9,00 sulla strada che da Pavignano sale verso Zumaglia, teatro di un brutto incidente autonomo che fortunatamente non ha causato conseguenze fisiche al conducente.

L'auto, una Alfa Romeo Quadrifoglio, per cause ancora da accertare, è finita contro un muretto per poi terminare la sua corsa dalla parte opposta. Per l'impatto, la vettura ha riportano danni importanti, soprattutto sui paraurti sia anteriore sia posteriore e ad una ruota.

Sul posto gli Agenti della Polizia Locale e anche il 118 che per sicurezza hanno condotto il guidatore all'Ospedale per accertamenti.