Si traveste da medico e vaga illegalmente nell'ospedale

PONDERANO - Ieri sera, un uomo, dopo aver posteggiato la sua automobile vicino all'Obitorio, aver modificato un numero della targa e aver forzato una porta per entrare in Ospedale, ha rubato un camice da dottore e ha iniziato a filmare con il suo cellulare il reparto di sterilizzazione.

ALLERTATI I CARABINIERI - In breve il trentenne, residente a Trivero, è stato fermato da una Guardia Giurata che ha allertato i Carabinieri che hanno trovato il soggetto molto alterato che si è giustificato dicendo che voleva girare un video di protesta per dimostrare che chiunque può entrare in Ospedale. Per l'uomo di Trivero sono scattate denunce per danneggiamento aggravato, falsificazione della targa e rischia il deferimento per violazione della privacy.