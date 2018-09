TRIVERO - E' successo ieri, a Trivero, in via Marconi, durante la mattinata. Un uomo di 89 anni è stato investito da un automobile condotta da una donna ed ora versa in gravi condizioni. L'anziano, subito assistito da un Poliziotto e dai Carabinieri, è stato poi successivamente trasportato con l'elicottero all'Ospedale di Novara in prognosi riservata.