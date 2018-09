Rubato portafogli in Piazza Martiri

BIELLA - E' successo ieri mattina, 21 Settembre, al Mercato del Venerdì in Piazza Martiri. Un signore dei 88 anni non biellese, è stato derubato del suo portafoglio contenente 300 euro in contanti, documenti e carte di credito. L'anziano, che non si è accorto di nulla, ha capito di essere stato derubato, nel momento in cui cercava i soldi per pagare un acquisto e subito allarmato si è rivolto ai Carabinieri per sporgere denuncia.