Corre completamente nuda in strada, poi salta a bordo della Polizia

TORINO - Serata movimentata per una ragazza ieri sera, 21 Settembre sulle strade di San Salvario, e anche per chi frequenta la «movida» del venerdì sera.

La donna in evidente stato di alterazione da droga ha attirato l'attenzione di tutti, correndo per la strada completamente nuda allarmando i presenti che subito hanno supposto stesse fuggendo da un tentativo di stupro. Poi, all'improvviso, tra le vie Berthollet e Via Belfiore, vedendo una volante della Polizia che allertata, la stava cercando, la ragazza ci è salita sopra autonomamente per poi essere bloccata e soccorsa dai sanitari che l'hanno portata in Ospedale e poi dalle Forze dell'Ordine per i dovuti accertamenti.