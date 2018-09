Gaglianico Volley School, seconda giornata di Coppa Piemonte

GAGLIANICO - Ieri è iniziata la seconda giornata della Coppa Piemonte Femminile. La Gilber Gaglianico Volley School è stata impegnata a Lessona nella classica doppia sfida prevista per questo tipo di competizione. Prima squadra avversaria è stata quella delle padrone di casa del TeamVolley, partita a lunghi tratti equilibrata ma che ha messo in mostra i limiti delle ragazze biancoblu marchiate Gilber, c’è ancora da lavorare su amalgama della squadra e mantenimento della concentrazione nel corso del match; comunque buono il risultato in sé, visto che è stato ottenuto contro una società che negli ultimi due anni ha raggiunto i playoff promozione per la Serie B2.

Secondo incontro con una para categoria, Arona, che schiera molte giovani ragazze. Il caldo ed un po’ di stanchezza hanno sicuramente rallentato il gioco del Gaglianico che, perso il primo parziale, ha iniziato a riprendersi a metà del secondo set e da li in avanti ha tranquillamente portato a casa il risultato.

Tutte le atlete in rosa sono scese in campo alternandosi tra di loro.

TeamVolley - Gilber Gaglianico Volley School 3 - 0

(25-21, 25-13 e 25-23)

Gaglianico: Bevilacqua 11, Carena, Danna 2, Ferraro 1, Fornasier, Gualino 2, Levis, Mainini (L), Marinello (L), Novara (K) 9, Peruzzo 3, Piccioni 2, Sardo; allenatore Toniolo, secondo Garizio, dirigente Levis.

Gilber Gaglianico Volley School - Arona 2 – 1

(21-25, 25-15 e 25-19)

Gaglianico: Bevilacqua 17, Carena 1, Danna 1, Ferraro, Fornasier, Gualino 4, Levis 1, Mainini (L), Marinello (L), Novara (K) 6, Peruzzo 10, Piccioni 5, Sardo 3; allenatore Toniolo, secondo Garizio, dirigente Levis.