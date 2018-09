Infuriato per non aver ottenuto lo status di rifugiato danneggia centro di accoglienza

BIELLA - Alla notizia di non aver ottenuto lo «Status di rifugiato», un uomo di 40 anni, originario del Ghana, ospite nel Centro d'Accoglienza di Via Coda a Biella, ha dato in escandescenze rompendo un vetro, uno specchio ed un comodino della struttura. La sfuriata gli è costata un taglio che il Ghanese si è fatto medicare in una Farmacia vicina, per poi tornare continuando la sua sfuriata. Intervenuti i Carabinieri e il 118, hanno trasportato il soggetto all'Ospedale per poi farlo tornare nella struttura con animo tranquillizzato.