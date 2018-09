Barista aggredito da un cliente ubriaco

BIELLA - Sabato mattina, 22 settembre, in un Bar del centro di Biella, un barista ha rifiutato di dare altri alcoolici ad un cliente già completamente ubriaco. Al rifiuto, il soggetto, decisamente alterato, ha aggredito in malo modo il gestore del bar, ferendolo ad un occhio. L'uomo non ha voluto farsi medicare, anche se sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti. Purtroppo dell'aggressore non c'era più traccia.