Edilnol Biella Rugby supera Brescia nel secondo test match

BRESCIA - La seconda conferma consecutiva arriva dal campo del Rugby Brescia dove oggi Edilnol Biella Rugby ha sconfitto i padroni di casa con il buon risultato di 36-10.

Un primo tempo dominato dai gialloverdi, terminato con il parziale di 19-0 ed una ripresa combattuta durante la quale i bresciani sono riusciti a farsi largo solo due volte. Hanno segnato: Panigoni (10’), Coda Zabetta (29’), Vezzoli (32’), Araujo (61’), Braga (63’) e Macchniz (75’). Due le trasformazioni di Perry, una di Corrado Musso.

L’head coach Aldo Birchall: «Nonostante il risultato, penso sia bene rimanere molto cauti. Penso che abbiamo dimostrato di aver fatto un ulteriore passo in avanti, ma penso anche che le amichevoli prestagione siano gare a parte, che non sempre rendono evidenti le reali capacità di una o dell’altra squadra. Ci sono state delle risposte molto positive, ma rimangono anche diversi aspetti sui quali lavorare. È stata una bella prestazione: eravamo fuori casa e qualche giocatore non al massimo della forma che solo all’ultimo momento abbiamo deciso di non schierare in campo, ma nonostante le difficoltà non ci siamo persi d’animo e abbiamo fatto bene. Sono andati bene entrambi i reparti. Si poteva fare meglio, ma siamo stati competitivi e non mi posso lamentare. Non mi piace parlare dei singoli giocatori, si vince e si perde con tutta la squadra ed è stata una buona prova. Se devo spendere qualche parola in più, lo faccio per dare merito ai giovanissimi, classe 2000 che oggi si sono distinti in modo particolare riuscendo a giocare, con un minutaggio relativamente alto, in un match giocato da due squadre di serie A. Il vero banco di prova sarà per noi la prossima settimana, quando affronteremo un incontro ancora più impegnativo dal quale arriveranno risposte sui alcuni giocatori, alcune combinazioni, sulle capacità caratteriali».