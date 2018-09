Borriana, 7 capre in «fuga» creano problemi alla viabilità

BORRIANA - Ieri, sabato 22 Settembre, la piazza di Borriana è stata animata da sette curiose presenze, caprette curiose che si aggiravano indisturbate e libere per il paese. Il problema è stato per la circolazione dei veicoli che rischiavano di mettere in pericolo le bestiole a passeggio nella piazza principale. Sul posto i Carabinieri che prontamente sono risaliti al proprietario residente a Borriana che ha dichiarato di avere problemi con il recinto elettrico e che subito ha riunito gli animali e condotti a casa, sostenendo, però, che alla conta ne sarebbe mancato uno.