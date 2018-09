Tiro a segno: Galliate vince il 28mo Trofeo Tsn Biella

BIELLA - Dopo le prove del secondo weekend, a prevalere al Trofeo Tsn è stata la squadra di Galliate che ha messo a segno il totale di 3.351 punti nelle specialità di Carabina Libera a terra, Carabina e Pistola a 10 metri, Pistola Libera, Standard, Grosso Calibro e Automatica. In seconda posizione il Club di Tiro francese di Briancon, con 2.539 punti, raggiunti grazie al suo giovane atleta Tristan Picat Re, che ha collezionato due vittorie individuali (Grosso Calibro e Pistola Standard), un argento (Pistola a 10 metri) e un bronzo (Pistola Automatica). Terza in graduatoria Vercelli, a quota 2.403 punti, davanti a Milano (2.200) e Torino (2.057).

Gli altri risultati

La squadra biellese, in quanto sezione organizzatrice, come è consuetudine non partecipa all’assegnazione del Trofeo, ma avrebbe ottenuto 3.470 punti: 119 punti in più della compagine vincitrice. Arezzo e Pordenone sono le squadre arrivate da più lontano. Nelle gare individuali i Biellesi sono saliti cinque volte sul podio. Il migliore è stato Alberto Firemi, dominatore della Pistola Libera con 554 punti. Claudio Favetto, altro atleta di punta del sodalizio laniero, ha raggiunto l’argento nella Pistola Automatica (543 punti) e il bronzo nel Grosso Calibro (558). Nella Carabina a terra a 50 metri si è fatta notare Francesca Di Mauro, autrice di 578 punti. Francesca ha concluso la gara con lo stesso punteggio della vincitrice, Francesca Donetti del TSN Varallo ma con due mouches in meno (in gergo vengono definiti mouches i centri perfetti). Nella sua prima gara in assoluto, la sedicenne biellese Benedetta Aiazzone ha centrato un prestigioso terzo posto nella Carabina a 10 metri femminile, mettendo a segno 364 punti e concludendo a sole cinque lunghezze dalla vincitrice, Elena Rossi di Busto Arsizio. Meritano la citazione anche Sandro Garbaccio ed Ezio Veronese, rispettivamente 4° e 5° nell’Automatica, davanti al compagno di colori Alberto Firemi. Ezio Veronese, presidente del TSN Biella, ha anche raggiunto la quarta posizione nella Pistola Standard.

Ampia la partecipazione

Le gare hanno avuto tutte un’ampia partecipazione – sono state raggiunte ben 194 prestazioni – e un tasso tecnico elevato. Il vincitore della Carabina a terra, l’alessandrino Claudio Sandri, ha collezionato ben 594 punti su 600. Nella Carabina a 10 metri si è imposto l’atleta galliatese Samuele Pollastro, che ha vestito più volte la maglia azzurra, totalizzando 389 punti su 400. Nella Pistola a 10 metri maschile, il pinerolese Paolo Priano ha accumulato 378 punti, mentre nella categoria femminile la giovane torinese Brunella Aria ne ha collezionati ben 379. Di grande prestigio anche il podio di Pistola Sportiva, gara in cui la torinese Giada Antonelli si è presa la soddisfazione di prevalere, con 571 punti, sulla compagna Nicole Amato, azzurra, e Campionessa Italiana 2017, e sulla ex azzurra e plurititolata novarese Manuela Franzoni.