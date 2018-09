Irene Belloni: «Rosazza: un luogo che cerca di comunicarci qualcosa»

BIELLA - La figura storica di Federico Rosazza Pistolet, come non lo avete mai conosciuto. Il Senatore è da oltre un secolo un simbolo della Valle Cervo e del paese di Rosazza. La stella a cinque punte, la rosa, la svastica e altri innumerevoli simboli impressi nei monumenti, sulle statue e le fontane parlanti di Rosazza custodiscono un antico sapere collegato alla massoneria, all'esoterismo, allo spiritismo e alla storia dell'Unità d'Italia che ha visto il Federico Rosazza protagonista.Dopo aver organizzato il tour nel paese di Rosazza nell'estate del 2016, Irene Belloni, dell'Associazione Culturale «White Rabbit Event» torna a parlare del Senatore e della sua vita con uno speciale tour «Il Misterioso Mondo del Senatore Rosazza» che, il prossimo 20 ottobre, porterà i visitatori in un viaggio indimenticabile nel Castello di Desana (Vercelli), un luogo ricco di fascino e magia in provincia di Vercelli.

Un luogo che cerca di comunicarci qualcosa

«Negli ultimi anni Rosazza con la sua storia sta avendo molto successo – ci spiega Irene Belloni, ideatrice del tour e fondatrice di White Rabbit Eventi – Molti sono stati gli studiosi e i creativi che hanno voluto raccontarla: dal regista Louis Nero con il film The Broken Key, a programmi tv come Focus e Voyager, fino ai blogger di ogni genere. Quando certi luoghi, quasi sconosciuti ai più, tornano ad essere presi in considerazione in maniera così evidente sembra quasi che ci vogliano comunicare qualcosa»

Un tour che ha ispirato molti

Il tour che Irene ha ideato dopo aver scritto il suo romanzo «L'occhio di Horus», ambientato tra Torino e Rossazza, ha avuto grande successo nel 2016. Tanto che, a distanza di tempo sono diversi gli operatori che propongo percorsi simili del paese misterioso: «Per me non può che essere motivo di gioia – afferma la scrittrice – sia per quanto riguarda la divulgazione storica che per la dimostrazione che le nostre idee possono ispirare altri: le idee appartengono a tutti e se l'inconscio collettivo serve a creare movimenti virtuosi ben venga»

Una dimora dalle mille sfumature

Il Castello di Desana fu la dimora privata del Senatore, in cui trascorse gli anni dell'esilio durante la Giovane Italia, visitandolo ci si potrà immergere nel mondo misterioso di Federico Rosazza, scoprendo il lato più segreto e intimo di uno dei filantropi più importanti del Biellese: «Scopriremo insieme i suoi interessi e le sue passioni – ci spiega ancora Irene Belloni - che verranno svelate attraverso un percorso guidato che ci mostrerà l'antico pianoforte suonato dal Senatore, la prima copia del suo romanzo, gli strumenti usati nelle sedute di spiritismo, e tanti altri misteri... La visita comprenderà l'entrata nel salone del camino, lo studio del Senatore, la biblioteca del castello e la passeggiata nel parco del castello e nel giardino botanico ridisegnato da Federico in cui mise a dimora molte specie di piante di grande pregio provenienti da tutto il mondo. Un elemento, questo della passione per la botanica, che accomuna la figura del Senatore ad altri filantropi del nostro territorio come Felice Piacenza ed Ermengildo Zegna».

La degustazione

Il percorso terminerà con una degustazione all'agriturismo «Oryza», il ristorante specializzato in proposte di riso, della famiglia e dell'Azienda Agricola Tenuta Castello che ha sempre avuto sede all'interno del Castello fin dal 1833, in cui il riso viene lavorato tradizionalmente con macchinari dei primi anni del '900. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per chi volesse fare la tessera dell'associazione essa dà diritto ad uno sconto del 15% su tutti i viaggi, compreso il viaggio nel mondo misterioso del Senatore, l'80% delle conferenze gratuite, passeggiate gratuite e una copia omaggio del nuovo romanzo «Stirpe» di Irene Belloni. Inoltre l'associazione propone corsi di inglese a cui è possibile prendere parte con sconti speciali (la prima lezione di prova è gratuita). Il costo della tessera è 50 euro. Per info e prenotazioni: 329 7951032 o scrivi un email a irenebelloni84@gmail.com.

I prossimi appuntamenti con il mistero

E come anticipazione sui prossimi eventi, Irene Belloni non vuole svelare troppo: «Abbiamo in programma di proporre un evento dedicato ad Halloween nella sua accezione originaria ma per ora non voglio sbilanciarmi!»