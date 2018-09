Città Studi, via ai corsi gratuiti post diploma

BIELLA - Ai disoccupati in possesso di un diploma e ai diciassettenni con qualifica o altro titolo secondario, Città Studi Biella propone 6 corsi gratuiti che rilasciano un Attestato di Specializzazione. I corsi rappresentano una valida opportunità per acquisire le competenze richieste dal mondo del lavoro, dando modo ai partecipanti di entrare subito in contatto con le dinamiche e le logiche aziendali. Moda, Social media, turismo, controllo di gestione e qualità, tante le specializzazioni proposte.

Due percorsi del settore tessile/moda

Novità di quest’anno, i percorsi relativi al settore tessile/moda sono proposti in collaborazione con l’Unione Industriale Biellese. Due percorsi da 600 ore ciascuno, con un periodo di stage di 240 ore. Il Tecnico Tessile - Tecnologo processo tessile svolge un ruolo strategico e operativo nell’analisi e nella gestione dei processi produttivi, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove lavorazioni e all’ottimizzazione delle risorse. Possiede una spiccata capacità di lettura delle dinamiche evolutive della moda e del mercato tessile, conosce le problematiche connesse al passaggio dalla creazione all’industrializzazione e sa monitorare l’intero processo, dalla scelta delle materie prime, alla sequenza dei piani di lavoro sino al controllo qualità. Il Tecnico dell’abbigliamento – stilista progettista moda è invece un professionista che struttura collezioni coerenti con la tendenza e il target aziendali. E’ in grado di eseguire ricerche e campionature di tessuti, di scegliere forniture e accessori, abbinare i colori, creare figurini che illustrano la collezione, preparare le schede tecniche di lavorazione, visionare e misurare tele e capi prototipo, individuando difetti e correzione, sino ad approvare i capi definitivi.

Comunicazione e web

Nell’ambito della comunicazione e del web, Città Studi propone il corso Tecnico specializzato in marketing – comunicazione e social media, svolto in collaborazione con la Volvox Com Srl. Il corso, della durata di 800 ore, di cui 320 sotto forma di stage, approfondisce gli aspetti di comunicazione e promozione legati all’immagine e al prodotto/servizio dell’azienda e mira formare un professionista che, in appoggio ai responsabili di settore, gestisca la ricerca di nuovi mercati e il potenziamento di quelli avviati. Un tecnico in grado di definire e applicare il piano di marketing integrato dell’azienda, utilizzando gli strumenti offerti dal web per introdurre strategie innovative e di interazione multimediale.

Per il turismo

Si avvale di nuove collaborazioni anche il corso Tecnico di ospitalità turistica, 600 ore di cui 240 di stage, che si propone di formare una figura professionale polifunzionale caratterizzata da una profonda conoscenza del territorio in cui opera, spiccate abilità comunicative e relazionali e dalla capacità di far fronte alle esigenze degli ospiti. Il tecnico si interfaccia con l’intera filiera di erogazione del servizio e analizzando le richieste e le necessita della clientela, dovrà essere in grado di fornire tempestive ed esaustive risposte per trasformare il soggiorno in un’esperienza positiva. Il corso è svolto in collaborazione con il Comune di Candelo e il Consorzio Turistico Alpi Biellesi.

Gestione e controllo qualità

Chiudono l’offerta dei corsi post diploma due percorsi diurni, della durata di 800 ore di cui 320 di stage, dedicati al settore gestionale e del controllo qualità. Il Tecnico specializzato in budget e controllo gestionale è una figura che opera all’interno dell’azienda, svolgendo compiti legati all’interpretazione e alla valutazione del bilancio, sino a definire un sistema di contabilità analitica per l’impianto di un modello di controllo di gestione. Grazie al supporto di strumenti informatici si occupa della predisposizione di budget finanziari, commerciali e produttivi, della determinazione degli scostamenti e del report per il controllo di gestione. Il Tecnico specializzato in sistemi di gestione per la qualità è un professionista che agisce, con un buon grado di autonomia e responsabilità, sul versante organizzativo e gestionale con l’obiettivo di mantenere sotto controllo e assicurare la qualità del prodotto/servizio aziendale e la qualità del sistema. Si occupa delle procedure e dei processi che emergono dalla norma ISO 9001, dell'implementazione del sistema di gestione per la qualità, dell'eventuale certificazione da parte di un ente terzo e di tutte le attività finalizzate al miglioramento continuo.

Come iscriversi

Tutti i corsi rientrano nella direttiva regionale «Mercato del Lavoro» finalizzata alla lotta contro la disoccupazione, sono in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte e sono co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Per conoscere l’intera offerta del prossimo anno formativo, è possibile contattare la Segreteria della Formazione Professionale di Città Studi, in Corso G. Pella 10 a Biella, chiamare il numeri 015 8551111, scrivere a formazione@cittastudi.org o consultare il sito www.cittastudi.org nell’apposita sezione.