25 Settembre - Buon onomastico a...

Il 25 settembre si venera:

Sante Aurelia e Neomisia​​​​​​​

Vergini

Santa Aurelia e Neomisia nacquero in Asia Occidentale da una famiglia nobile. Rimaste orfane in età giovanile, diventarono subito schiave e furono condotte in Tracia un'antica regione della Grecia.

Altri santi e venerazioni del 25 settembre:

- Sant' Aunacario di Auxerre

Vescovo

- San Cleofa

Discepolo di Gesù

- San Findbar di Cork

Vescovo

- San Firmino di Amiens

Vescovo

- Beato Giovanni Codera Marques

Coadiutore salesiano, martire

- Beato Giovanni Pietro (Giuseppe) Bengoa Aranguren, Paolo Maria (Pietro) Leoz y Portillo e Gesù Hita

Martiri

- Beato Marco Criado di Andujar

Martire

- Santi Paolo, Tatta e figli

Sposi e martiri

- San Principio di Soissons

Vescovo