MONGRANDO - Si parla di nuovo di ladri nel paese di Mongrando, preso di mira in quest'ultimo periodo. Questa notte, i malviventi sono entrati in una Lavanderia di Via Provinciale ed hanno sottratto i soldi in cassa. Il danno non è ancora quantificato dalla proprietaria, una donna di 53 anni. Sui fatti indagini in corso delle Forze dell'Ordine.