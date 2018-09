I fondatori di Instagram hanno lasciato Facebook

ROMA - I co-fondatori e responsabili di Instagram, l'applicazione di condivisione di foto acquisita da Facebook nel 2012, si sono dimessi: lo hanno fatto sapere gli stessi interessati, confermando un'informazione del New York Times. «Mike (Krieger) ed io siamo grati per gli ultimi otto anni con Instagram e i sei anni con Facebook (...). Ci congediamo per esplorare nuove nostre curiosità», ha scritto in un comunicato sul sito web della società, Kevin Systrom, CEO di Instagram, che ha creato l'app nel 2010 con Mike Krieger, che ha il titolo di Chief Technology Officer.

PRONTI PER IL NUOVO CAPITOLO - La possibilità di «costruire nuove cose richiede che facciamo un passo indietro, che capiamo cosa ci motiva», ha aggiunto, senza fornire ulteriori spiegazioni sulle ragioni dell'addio. Che, tuttavia, diversi media americani attribuiscono a un disaccordo con i leader della casa madre Facebook. «Siamo pronti ora (ad aprire) il prossimo capitolo», ha insistito Systrom.