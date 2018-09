Rally, ottimi risultati per la scuderia triverese Rally & co

TRIVERO - Grandi risultati per la scuderia triverese Rally & co dopo il rally Elba storico valido per il campionato italiano ed europeo. Da rimarcare innanzitutto la vittoria nel primo raggruppamento (26°assoluti) dell'equipaggio composto da Marco Dell'acqua con alle note il folletto di Pray Alberto Galli, che ha consentito di vincere con la loro Porsche 911s il campionato italiano di raggruppamento.

Gli altri grandi risultati

Altre note decisamente positive provengono dal duo Luca delle Coste e Franca Regis Milano (23°assoluti), vincitori con la Fiat Ritmo della classe nonchè vincitori assoluti di campionato del Trofeo Michelin. Non più una sorpresa invece il bellissimo sesto posto assoluto e secondo nel raggruppamento 2 del ponzonese Marco Bertinotti con alle note Andrea Rondi sulla fida Porsche 911, ormai frequentatori assidui dei piani alti quando si parla classifica assoluta.

Sfortuna per Rimoldi- Cavagnetto e Vicario- Frasson

La sfortuna si è invece accanita con Rimoldi - Cavagnetto su Porsche 911, vittime di una foratura arrivati 22° assoluti, mentre Vicario - Frasson dopo aver raggiunto in prova speciale l'auto che li precedeva, hanno subito un colpo alla ruota anteriore destra nel tentativo di sorpasso, che li ha costretti nel proseguo della gara ad un mesto ritiro con la loro Ford escort. Ritiro per rottura del cambio per l'equipaggio Barera - Zumella al volante di una BMW m3. con i risultati ottenuti dai suoi portacolori la rally & co ha vinto la coppa riservata alle scuderie.