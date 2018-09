Si masturba davanti a bambini e ragazzi: denunciato

BIELLA - Ieri, 24 Settembre attorno alle ore 18,00, un uomo, sulla sua auto nel posteggio vicino allo Stadio Pozzo di Biella è stato colto in flagrante, mentre si masturbava senza curarsi della presenza di bambini con i genitori che giocavano e ragazze che a quell'ora corrono tranquille. L'uomo, di 68 anni, fermato dalla Polizia avvisata da una mamma che passava nei paraggi con suo figlio, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.