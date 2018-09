Sale su auto non sua e corre a tutta velocità in Valle Elvo

VALLE ELVO - Ieri, 24 Settembre, mentre il proprietario di una Volvo V50 è in un negozio e lascia le chiavi della sua auto inserite, una donna, con problemi psichiatrici s'impossessa della vettura e scappa via percorrendo le vie della Valle Elvo a tutta velocità destando grande preoccupazione. I Carabinieri, allertati, grazie alla tracciatura del telefonino, l'hanno poi trovata nei pressi del Rifugio degli Asinelli in stato confusionale. Fortunatamente per la protagonista della vicenda, una trentaseienne, non ci sono state conseguenze ed è stata consegnata agli operatori sanitari per le cure del caso.