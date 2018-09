3mila ovini per la Festa della transumanza in Ossola

PREMIA (VCO) - E' «Tempo di migrar» a Premia, in valle Antigorio-Formazza, alta Ossola. La Pro Loco del paese organizza sabato 29 settembre la 14/a edizione di questo appuntamento che vede ogni anno oltre 3000 ovini che, accompagnati dai pastori, lasciano gli alpeggi estivi per raggiungere la pianura.

PROGRAMMA - La transumanza inizia alle ore 15,30 quando gli ovini giungeranno in frazione Cadarese dove si terranno dimostrazioni di lavorazione, pettinatura e cardatura della lana e del feltro, ma anche operazioni di tosatura delle pecore. Immancabili gli stand per la degustazione e l'acquisto di formaggi e salamini di capra. Alla sera una cena rigorosamente a base di prodotti ovo-caprini in attesa della sfilata del gregge che giungerà nell'abitato di Premia verso la mezzanotte.

Infine la nottata in compagnia dei pastori prima che il gregge riprenda il cammino verso la bassa valle.