Pastore trovato morto a 2.000 metri nel Canavese

LOCANA - La stazione di Locana (Torino) del Soccorso Alpino ha recuperato oggi la salma di un pastore, Luciano Vittone, 59 anni, deceduto probabilmente a causa di un malore all'Alpe Pian del Roc, a circa 2000 metri di quota nel territorio del Comune di Locana, in valle Orco.

TRASPORTATO A PIEDI - A causa di nebbia e pioggia, la squadra ha raggiunto l'alpeggio a piedi con un sanitario e i Carabinieri che hanno constatato il decesso del pastore. Anche il trasporto a valle è avvenuto a piedi dal momento che gli elicotteri non sono potuti decollare per effettuare il recupero della salma. L'uomo era residente a Locana in frazione Foere.