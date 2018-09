Cade dal marciapiede, spavento per un uomo

OCCHIEPPO INFERIORE - Grande preoccupazione per la caduta di un uomo nella giornata di ieri, 25 Settembre, a Occhieppo Inferiore. Il malcapitato, sembra sia sceso da un muretto di circa 50 centimetri e sia rovinosamente inciampato in modo autonomo sul marciapiede. I sanitari del 118 intervenuti subito per soccorrerlo, lo hanno condotto all'Ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia Municipale di Occhieppo.