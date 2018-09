Biella Rugby, è tempo di Open Day gialloverde

BIELLA - Per chi è rimasto affascinato dall’emozionante cavalcata che ha portato il primo XV gialloverde a conquistare, sul campo, battaglia dopo battaglia, un posto in Serie A, per quanti sono semplicemente incuriositi da questo strano sport dove la prima regola è ‘avanzare’ passando la palla all’indietro e per quelli che invece già lo conoscono, ma non hanno mai trovato l’occasione giusta per provare, sabato 29 settembre dalle 10 alle 12 c’è l'Open Day Brc riservato a ragazzi e ragazze dai 5 ai 15 anni. Attività e giochi per tutti, ovviamente presso lo Stadio del Rugby di via Salvo D’Acquisto a Biella.

Dopo le prove l'allenamento

L’Open Day Brc, coinciderà quest’anno, con il primo allenamento di Flag Rugby Unificato che si svolgerà al campo dalle 11 alle 12. Giorno (il sabato) e orario, rimarranno invariati per tutta la stagione.