Continuano i furti a Mongrando

MONGRANDO - Nuovo furto ieri, 25 Settembre, a Mongrando, paese preso di mira negli ultimi tempi dai ladri. Degli uomini a volto coperto, si sono intrufolati in una casa, approfittando di una finestra aperta e dopo aver cercato in tutte le stanze si sono presi un'aspirapolvere, un portachiavi e 50 euro in contanti. Presenti le Forze dell'Ordine allertate da una signora di 63 anni del posto.