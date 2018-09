Casa in vendita a Graglia trovata «occupata»

GRAGLIA - La casa in questione, in Regione Campra a Graglia, è una vecchia abitazione data dal Tribunale ad un Agenzia Immobiliare da vendere. Ieri, un agente ha condotto per visionare l'immobile un potenziale cliente, peccato che la porta era chiusa a chiave, i panni erano stesi e c'era del cibo per cani nelle ciotole, prove inconfutabili di un'occupazione abusiva. Sul posto per le indagini sono intervenuti i Carabinieri ma al momento, purtroppo, degli occupanti non c'è traccia.