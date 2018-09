Riapre la Cappella della Sindone

TORINO - Riapre, dopo 21 anni, la Cappella della Sindone, devastata dall'incendio dell'11 aprile 1997. La cerimonia di apertura è prevista alle 9 presso il Teatro Regio di Torino, alla presenza del Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli. A fine mattinata, a Palazzo Reale, il taglio del nastro e la benedizione della Cappella. Per annunciare l'evento, alcune illuminazioni notturne sono state installate sulla cupola.

COSTRUITA DALL'ABATE GUARINI - Il pubblico potrà ammirare la Cappella della Sindone, costruita dall'abate Guarino Guarini, da venerdì 28 a domenica 30 settembre al prezzo speciale di 3 euro. Da martedì 2 ottobre l'accesso sarà compreso nel biglietto dei Musei Reali.

Il restauro è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, Iren e Performance in Lighting.