Oropa, viaggio da Torino a vuoto per l'elisoccorso

OROPA - Nella giornata di martedì 25 Settembre, una donna di 60 anni è svenuta, presumibilmente per la fatica, mentre si trovava ad Oropa con suo marito. Un runner vedendo la signora star male ha allertato i soccorsi e da Torino è partito l'elisoccorso che però quando è giunto a destinazione, non ha trovato nessuno. La donna nel frattempo si è ripresa, ma il Soccorso Alpino ha comunque riconosciuto la coppia al rientro dalla camminata e la signora dopo aver spiegato che le sue condizioni erano buone, si è sottoposta ad una breve visita per sicurezza.