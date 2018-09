Biella, a Palazzo Ferrero inaugura la mostra sul rapporto tra uomini e macchine

BIELLA - Il progetto Quicentro si fonde con la sesta edizione di Memorandum Festival di fotografia storica, ed è incentrata sul tema del rapporto tra uomini e macchine (intese come strumenti produttivi) e su come la fotografia ha trattato tale argomento nella sua declinazione biellese. Appuntamento a Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo, 29) da sabato 29 settembre alle 17 per l'inaugurazione della mostra.

La storia della civiltà industriale

Un percorso espositivo composto da 150 fotografie. La fotografia con le sue funzioni, le sue prerogative e i sui valori, la sua essenza storiografica e storicizzante, testimonia come e quanto gli archivi si parlino e come, seppur con voci diverse, raccontino di questa terra la stessa storia. La storia di una civiltà industriale con tutte le sue luci e le sue ombre, ma soprattutto con le peculiarità che hanno condizionato e ormai segnato profondamente il Biellese e i biellesi.

Gli orari

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 15 alle 19. Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Biglietto: intero 5 euro, ridotto 3 euro. Per informazioni: 388 5647455 – info@palazzoferrero.it.