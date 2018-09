Cossato, serata sold out per i «Neri per caso»

COSSATO – Un concerto davvero interessante quello in programma venerdì 5 ottobre alle 21 al Teatro Comunale che avrà come ospiti, grazie all'interessamento del Coro Noi Cantando diretto da Vitaliano Zambon, i «Neri per caso» all'anagrafe Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Gonzalo Caravano con suo fratello Domenico «Mimì» Caravano, il cugino Ciro Caravano con il giovane Daniele Blaquier.

La carriera

I vincitori per la categoria «Nuove proposte» del Festival di Sanremo 1995, sono ricordati soprattutto per la loro hit «Le ragazze», ma la loro carriera non si è fermata: hanno collaborato con il cinema, interpretando brani per le colonne sonore dei film Disney «Il Gobbo di Notre Dame» e la riedizione de «Il libro della giungla». Hanno collaborato con diversi artisti come Mario Biondi, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e Renato Zero. Nel 2009 si sono aggiudicati il premio miglior disco europeo dall’associazione americana Contemporary A Cappella Recording Awards (C.A.S.A.). I «Neri Per caso» sono anche impegnati nel sociale: hanno dato il loro sostegno all’associazione mondiale che sostiene le persone con sindrome di Down «CoorDown».

La serata

Il Coro Noi Cantando con notevole impegno è riuscito a portare questo famoso gruppo a Cossato con il quale dividerà il palco. La serata verrà aperta, dal Coro che anche quest'anno riserverà una bellissima sorpresa e, con orgoglio avrà l'onore di cantare un brano proprio con il gruppo partenopeo.